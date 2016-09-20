編輯部報告
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角落裡的未來
第一線主管直接接觸現場，影響員工與顧客，卻往往只獲得二○％到三○％的訓練資源
創新產品紅遍天
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二○一六年日本十大暢銷商品
宣告著「智慧型手機優先」時代來臨。這些暢銷商品如何搶佔消費者心中的地位？
設計思考
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為自己設計更美好的人生
「我要的是什麼樣的人生？」史丹佛大學教授柏內特，以設計思考，解開這道難題。
熱門話題
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亞洲年度商業風雲人物
富比士雜誌選出了二○一六年亞洲商業風雲人物：中國「滴滴出行」公司創辦人程維。
11個訣竅
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面對職場討厭鬼的方法
辦公室裡總有人喜歡說長道短；有些人則以踩別人的地雷為樂。碰到這些討厭鬼時，如何應對？
銷售管理
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提升銷售績效的三個訣竅
一般來說，銷售團隊中有60％是績效表現中等者。提升銷售業績的最大機會，落在他們身上。
三大步驟
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打造優秀的第一線主管
第一線主管影響了公司八○％的員工，對生產力、員工投入，以及顧客滿意，有重要影響。
DDI 顧問公司副總裁佩士
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讓人才早一點上場
公司如何判斷誰是潛力領導人？又該如何快速地發展所需要的人才？
肯定與意義
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解開動機背後的秘密
員工的動力來源是什麼？如何激發長期的工作士氣和生產力？
個人管理
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如何留住新進員工
除了工作訓練，公司和主管還應該注意什麼，以將辛苦招募進來的員工留下來？
EMBA雜誌
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